Эксперты поделились секретами популярности бренда Хлое

Chloe – один из наиболее популярных сегодня брендов, которому удается создавать соответствующую модным тенденциям и одновременно женственную одежду и парфюмерию. Естественные, пастельные оттенки, летящие ткани, свободные силуэты, рюши, драпировки и оборки, широкие рукава – все это характерно для романтичных нарядов, выпущенных в продажу под известной французской маркой. Образность и изобилие романтичных ноток одежды Хлое не мешают ей прекрасно вписываться в контекст настоящего времени. Современные варианты изделий и ароматов бренда представлены по ссылке.

История основания именитого бренда

Основателем бренда является египтянка Габи Агьен, которая в 1945 году переехала в Париж. Габи долгое время наслаждалась светской жизнью и имела большой успех благодаря неординарной внешности. Но праздная жизнь ей быстро надоела, поэтому в 1952 году Агьен вместе с двумя подругами открыла модный дом. Предложенные Габи модели одежды сразу же стали популярными, поскольку не имели ничего общего с модной в то время чепорностью. Также росту популярности моделей нового дома моды способствовал невысокий ценовой сегмент, который совершенно не соответствовал изделиям класса люкс.

Несмотря на триумфальное начало пути и последующий высокий спрос на изделия Хлое по-настоящему известным марку сделал Карл Лагерфельд, а нынешним образом бренд Chloe обязан Фиби Файло.

Как изменялся дизайн одежды бренда Chloe

Несмотря на характерные черты, изделия бренда Chloe изменяются не только в соответствии с требованиями современности, но и пожеланиям ведущих модельеров, под руководством которых происходит очередное создание модных коллекций. К примеру, Карл Лагерфельд делал упор на вычурность, Стелла Маккартни – на сексуальность, а при Фиби Файло коллекции стали минималистичными. Сегодня дизайн одежды Хлое минималистичен, с этническими нотками и уклоном в эпоху хиппи, но при этом весьма современный и ненавязчивый.

Бессменная актуальность Хлое

Бренд Хлое вполне можно назвать актуальным, поскольку созданные им изделия постоянно копирует масс-маркет, а прототипы регулярно мелькают в коллекциях H&M и Zara.

Бренд заимствует принты и силуэты 1970-х годов, а широкие «мужские» брюки удивительным образом сочетаются с летящими, шифоновыми блузами, украшенными рюшами и широкими рукавами. Работающие над развитием бренда специалисты продолжают сочетать на первый взгляд несочетаемые вещи, предлагая дамам все более оригинальные и стильные наряды.

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