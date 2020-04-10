Эксперт заявил, что эпидемия коронавируса станет сезонной

Пандемия коронавирусной инфекции перейдет в разряд сезонных эпидемий. Об этом в эфире Первого канала рассказал гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Специалист отметил, что пандемия рано или поздно, безусловно, закончится. Но человечество не сможет распроститься с вирусом навсегда.

«Сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа», - рассказал эксперт.

По словам Максютова, у 50-60% жителей планеты должен выработаться иммунитет к коронавирусу. Он может появиться благодаря вакцинации или после перенесенного заболевания, уточнил специалист.