10 апреля 2020, 08:30
Эксперт заявил, что эпидемия коронавируса станет сезонной
Инфекция продолжит циркулировать в человеческой среде даже после завершения пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции перейдет в разряд сезонных эпидемий. Об этом в эфире Первого канала рассказал гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
Специалист отметил, что пандемия рано или поздно, безусловно, закончится. Но человечество не сможет распроститься с вирусом навсегда.
«Сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа», - рассказал эксперт.
По словам Максютова, у 50-60% жителей планеты должен выработаться иммунитет к коронавирусу. Он может появиться благодаря вакцинации или после перенесенного заболевания, уточнил специалист.