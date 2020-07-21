Эксперт рассказал, почему домашний телефон жизненно важен

Городские стационарные телефоны остаются важной частью государственной системы гражданской обороны, поэтому отказываться от них не стоит. Таким мнением поделился шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн, его слова приводит радио Sputnik.

Как отметил специалист, стационарные телефоны вряд ли ждет та же участь, что и радиоприемники, которые ушли в прошлое. Эксперт уверен, что государство будет поддерживать такой формат связи, поскольку он является важным резервным каналом.

Букштейн рассказал, что стационарные телефоны стоит сохранять хотя бы ради одного, но жизненно важного звонка. Он отметил, что многим пожилым людям в экстренной ситуации сложно использовать мобильник и вспомнить номера экстренных служб, а номер 03 им хорошо известен.

Также эксперт заметил, что всякое может произойти, и тогда городской телефон может остаться единственным средством связи.