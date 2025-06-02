Эксперт рассказал о привычках водителей, ускоряющих износ авто

Существует ряд водительских привычек, которые ускоряют износ автомобиля, пишет паблик "ПРОавто Карелия" со ссылкой на «Известия».

Первое. Активная езда «на холодную»: непрогретый мотор работает в буквальном смысле на износ, потому что защитная масляная пленка не успевает разбежаться по всем внутренностям двигателя.

Второе. Езда по последней капли бензина. Любители заправляться в последний момент рискуют забить топливный фильтр грязью со дна бака.

Третье. Превышение допустимой загрузки автомобиля. Чрезмерные нагрузки быстрее изнашивают подвеску.

Четвертое. Буксировка тяжелых прицепов. Это уменьшает запас прочности трансмиссии.

Пятое. Удержание налги на педали сцепления без необходимости. Это изнашивает выжимной подшипник, а также может сказаться на ресурсе дисков сцепления.

Шестое. Парковка на уклоне без ручника. Это вредно для трансмиссии, особенно автоматической. © «Петрозаводск говорит»