Эксперт назвала способ продлить срок хранения продуктов в холодильнике

Продлить срок хранения продуктов поможет выбор нужной полки в холодильнике и «правильные» соседи. Несколько советов в беседе с агентством «Прайм» дала старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки популярного магазина Юлия Лемешева.

Например, соусы, напитки и варенье можно хранить на дверцах холодильника. Здесь же можно охлаждать напитки. На верхних полках Лемешева рекомендует хранить скоропортящиеся продукты, например, мясо, молочные и кисломолочные продукты, а в низу холодильника и отдельных ящиках – овощи и фрукты. В морозилку можно помещать мясо, рыбу, нарезанные овощи и фрукты, ягоды, зелень, тесто для выпечки.

Она подчеркнула, что для молочной продукции нужна своя полка, а копченые и колбасные изделия не совместимы с сыром, овощами и фруктами. Рыбные изделия следует изолировать как от готовых, так и от сырых продуктов.

«Овощи и фрукты стоит хранить порознь. Яблоки, груши, бананы, помидоры и некоторые другие плоды выделяют этилен - газ, который ускоряет созревание», - говорит специалист.

А готовые и сырые блюда также лучше разделить по зонам — для готовой еды лучше использовать средние полки. Для сохранения вкуса еды продукты со специфическим запахом она рекомендует класть отдельно от продуктов, абсорбирующих посторонние запахи. Например, специи или сельдь не следует хранить с яйцами, сливочным маслом, сыром, чаем, солью, сахаром.

Лемешева указала на важность хранения продуктов в герметичном виде. Готовые блюда лучше хранить в контейнерах с закрывающейся крышкой или специальных zip-пакетах. Также нельзя ставить в холодильник горячую еду. (фото unsplash.com, Ello)