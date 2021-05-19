19 мая 2021, 09:52
Происшествия

Экс-замначальника МЧС по Карелии осудили за покушение на мошенничество

Городской суд назначил Александру Фролову условное наказание со штрафом

Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему первому заместителю начальника МЧС по Карелии Александру Фролову и бывшему гендиректору одного из частных региональных учреждений Борису Александрову. Их признали виновными в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Обвиняемые намеревались похитить деньги ФАУ «ЦМТО ФПС по Республике Карелия» (прим.ред. Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по РК). Для этого они позволили в ноябре 2019 года заключить соглашение, которое юридически обязывало Центр признать задолженность перед конторой, которую ранее возглавлял Александров, по подложному договору в сумме, превышающей 3 миллиона рублей, и погасить ее. Однако довести задуманное они не смогли, поскольку их раскрыло ФСБ.

Суд назначил Фролову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, также ему назначен штраф 100 тысяч рублей.

Александрова приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафы 50 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу. (фото m.severpost.ru)

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МЧС Карелии
покушение на мошенничество
александр фролов
Борис Александров
петрозаводский городской суд