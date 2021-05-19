Экс-замначальника МЧС по Карелии осудили за покушение на мошенничество

Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему первому заместителю начальника МЧС по Карелии Александру Фролову и бывшему гендиректору одного из частных региональных учреждений Борису Александрову. Их признали виновными в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Обвиняемые намеревались похитить деньги ФАУ «ЦМТО ФПС по Республике Карелия» (прим.ред. Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по РК). Для этого они позволили в ноябре 2019 года заключить соглашение, которое юридически обязывало Центр признать задолженность перед конторой, которую ранее возглавлял Александров, по подложному договору в сумме, превышающей 3 миллиона рублей, и погасить ее. Однако довести задуманное они не смогли, поскольку их раскрыло ФСБ.

Суд назначил Фролову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, также ему назначен штраф 100 тысяч рублей.

Александрова приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафы 50 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу. (фото m.severpost.ru)