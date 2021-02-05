Ефремова везут в Москву из колонии в Белгородской области

Михаила Ефремова доставят в Москву из колонии в Белгородской области, где он отбывал наказание за смертельное ДТП, устроенное им в центре Москвы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.

Заслуженного артиста России уже перевезли из колонии в СИЗО в Белгороде, а ночью этапируют в Москву. Ожидается, что в столице Ефремов примет участие в рассмотрении кассационной жалобы на приговор по его делу.

Как сообщил адвокат Петр Хархорин, поскольку все претензии потерпевшей стороны уже урегулированы, у Ефремова есть шанс на сокращение срока заключения. Однако содержание жалобы адвокат приводить не стал, отметив, что в ней оцениваются сложившаяся ситуация и суровость наказания за преступление, совершенное по неосторожности.

Напомним, 22 октября Московский городской суд рассмотрел апелляции на приговор Ефремову и принял решение смягчить приговор артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за смертельное ДТП, совершенное им 8 июня в центре Москвы. Фото mskagency.ru