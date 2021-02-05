Умер сыгравший в популярных отечественных сериалах актер

Умер российский актер кино и телевидения Виталий Альшанский. Ему было 52 года. О смерти артиста сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации источника, вечером 4 февраля к Альшанскому в гости пришла знакомая. Дверь была закрыта изнутри, ее пришлось вскрывать. Актера обнаружили лежащим на диване без сознания. Приехавшие по вызову медики констатировали его смерть.

Знакомая артиста сообщила, что он испытывал проблемы с давлением, но накануне смерти чувствовал себя хорошо.

Виталий Альшанский известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Бумер», «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Диверсант» и «Бригада». Он также был одним из режиссеров «Молодежки». Фото kino-teatr.ru