19 октября 2022, 15:14
Дзюдоист из Петрозаводска стал третьим на первенстве Северо-Запада
Игорь Ишутин завоевал бронзу и выполнил норматив кандидата в мастера спорта
Игорь Ишутин из Петрозаводска завоевал бронзовую награду на первенстве Северо-Запада по дзюдо. Об этом сообщает паблик «Петрозаводск спортивный».
Соревнования проходили в Великом Новгороде среди молодых спортсменов до 21 года. За медали боролось более 80 сильнейших дзюдоистов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Карелии и Коми.
Карельский дзюдоист выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Впереди у петрозаводчанина выступление на первенстве России в Красноярске, которое пройдет в ноябре. (фото «Петрозаводск спортивный»)