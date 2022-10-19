Дзюдоист из Петрозаводска стал третьим на первенстве Северо-Запада

Игорь Ишутин из Петрозаводска завоевал бронзовую награду на первенстве Северо-Запада по дзюдо. Об этом сообщает паблик «Петрозаводск спортивный».

Соревнования проходили в Великом Новгороде среди молодых спортсменов до 21 года. За медали боролось более 80 сильнейших дзюдоистов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Карелии и Коми.

Карельский дзюдоист выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Впереди у петрозаводчанина выступление на первенстве России в Красноярске, которое пройдет в ноябре. (фото «Петрозаводск спортивный»)