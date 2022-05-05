"Джокер": еще одна история про величайшего злодея

За почти 80-летнюю историю существования Джокера этот персонаж приобрел дикую популярность. На Венецианском кинофестивале премьера фильма Тодда Филлипса «Джокер» вызвала восьмиминутные овации, а режиссер получил приз «Золотой лев» в категории «Лучший фильм». Самого харизматичного злодея вселенной DC comics сыграл Хоакин Фенинкс. По словам актера, его Джокер уникальный.

Мы собирались подойти к нему по-своему, поэтому я не обращал внимания на прошлые версии Джокеров, — сказал Феникс во время пресс-конференции на кинофестивале.

"Джокер" — история о происхождении кинозлодея, ставшего главным врагом Бэтмена. Этот фильм — серьёзное исследование характера человека, которого игнорирует общество, и он становится абсолютным злом.

Действие происходит в вымышленном городе Готэм-сити в 1981 году. Миллионеры становятся богаче, а бедные нищают ещё больше. Кучи мусора наполняют городские улицы, превращая районы в трущобы, и крысы беснуются на этой свалке. А Артур Флек, так и не ставший известным клоуном и решивший стать стендап-комиком, перед зеркалом медленно наносит клоунский грим. Приподнятые уголки рта растягиваются в устрашающей улыбке. Едва заметная слезинка украдкой катится по его щеке, смывая за собой только что нанесённый макияж. В поле зрения зрителя - маленький и очень уставший человек, грустный лицедей. Так начинается "Джокер".

Мистер Флек — один из фриков, сломленных жизнью. Его избивают, над ним издеваются, оскорбляют. Он очень хорошо знает, каково ощущать во рту вкус крови. Но он не просто одиночка или чудак. Он вообще не может взаимодействовать с миром. Повседневное существование для него просто невозможно. Правила и коды, которые структурируют общество, даже такое сокрушённое, как в Готэм-сити, абсолютно недоступны для его понимания. Артур стоит за пределами этого мира. В какой-то мере причина этому его ментальное состояние, которое в самый неподходящий момент выпускает из груди Артура неконтролируемый хохот. В его глазах нет радости, только боль и печаль. А когда главного героя одолевает очередной неконтролируемый приступ смеха, мир отступает ещё дальше.

Забрасывая в рот целую горсть лекарств, Артур шепчет себе под нос, что больше не хочет так паршиво себя чувствовать. Он всего лишь винтик в порочной системе, у которой сейчас нет ни ресурсов, ни времени для него. Его крик души вновь никто не услышит. Это начало как падения на дно, так и пути Артура к тому, чтобы стать Джокером.

Мы попробовали представить, как мог появиться такой персонаж как Джокер. Ведь это же самое интересное. Мы не пытались создать собственного Джокера, а попробовали поразмышлять над тем, как один незаметный человек им стал,

— сказал в одном из интервью Тодд Филлипс.

По мнению режиссёра, этот персонаж — Артур Флек — ранимый и травмированный человек, которому неизбежно было суждено стать психопатом-преступником, чтобы потом нанести сокрушающий удар по своим обидчикам, по ненавистному ему Готэм-сити.

При подготовке использованы материалы и фото с сайта онлайн-кинотеатра Ivi.

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