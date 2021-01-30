Двух водителей доставили в БСМП после аварии на Вознесенском шоссе

«Ниссан Тиида» и «Ниссан Альмера» не разъехались на Вознесенском шоссе, 16, в Петрозаводске.

Столкновение произошло 29 января в 16:25. По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 58-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» не справился с управлением. В результате произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем.

Водитель «Ниссан Тиида» после аварии был госпитализирован в БСМП. Его оставили на лечении в стационаре. 51-летний водитель второго автомобиля также госпитализирован в БСМП. 49-летнему пассажиру автомобиля «Ниссан Альмера» назначено амбулаторное лечение. Проводится проверка. (фото vk.com)