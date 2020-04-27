Двух пьяных водителей отстранили от управления сотрудники ГИБДД

В Карелии сотрудники ГИБДД отстранили от управления двух очередных нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Петрозаводске на улице Шуйская был остановлен водитель с признаками опьянения. На месте степень опьянения подтвердилась, однако, автомобилист с показаниями прибора не согласился и был отправлен на медосвидетельствование. Тест также был положительным. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Еще один автолюбитель переквалифицировался в пешехода на 24-м километре трассы Петрозаводск-Суоярви. Транспортное средство этого нарушителя также было отправлено на штрафстоянку.

Дальнейшую судьбу водителей решит суд. Им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.