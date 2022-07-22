Двух мужчин спасли из канализационного колодца в Суоярви

Днем 22 июля двое мужчин едва не погибли в колодце насосной канализационной станции в Суоярви. В пожарную часть в 12:29 позвонил мастер занимающейся водоотведением компании и сообщил, что нужно срочно спасать двоих. На место тут же выехал дежурный караул, сообщили в ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому району».

Когда спасатели приехали к дому № 29 по улице Ленина, они обнаружили мужчину. Тот стоял в колодце и держал над водой двоих, оба были в полубессознательном состоянии.

Вода поднялась до уровня более одного метра. Спасатели надели дыхательные аппараты и стали спускаться в колодец. Первым пошел начальник караула Вячеслав Багаутдинов и на своих плечах донес пострадавшего до люка колодца.

Потом мужчину подняли за петлю на веревке, так как лестница и проход были слишком узкими. Его тут же передали врачам «скорой», он был в полуобморочном состоянии.

Второго мужчину поднимали тем же способом. На поверхности помогал водитель пожарной машины. Обоих пострадавших увезли в Суоярвскую ЦРБ. // Фото: ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому району»/ВКонтакте