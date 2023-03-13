Двух человек и собаку спасли из горящего дома в Карелии

Днем 12 марта в поселке Лоухи вспыхнул частный деревянный дом. Все могло закончиться трагично для его обитателей, на помощь пришли спасатели, сообщили в паблике местного отряда противопожарной службы в соцсети.

Огонь охватил веранду дома № 5 на Станционной улице. Сигнал поступил на пульт в 12:46, на место выехали пожарные части № 57. Они вывели из квартиры двух людей и собаку.

- Путь выхода был заблокирован огнем, самостоятельно покинуть место пожара не предоставлялось возможным,

- сказано в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 13:30, никто не погиб и не пострадал. Сейчас идет проверка. // фото: «ОПС по Лоухскому району»/ВКонтакте