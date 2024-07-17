Двое жителей Карелии посмертно награждены орденом Мужества

Военнослужащие из Карелии Андрей Федоров и Аркадий Петровский награждены орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает паблик администрации Пряжинского района.

Накануне награды были вручены матерям погибших в ходе СВО военнослужащих - Валентине Федоровой и Ирине Виролайнен.

О гибели Андрея Федорова стало известно в феврале 2023 года. С Аркадием Петровским прощались в Пряже в апреле 2024 года. // Фото администрации Пряжинского района