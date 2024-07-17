Сроки сбора черники, брусники и клюквы установлены в Карелии

Минприроды Карелии установило сроки сбора дикорастущих ягод в республике в 2024 году. Соответствующая информация появилась в паблике ведомства.

Так, в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Пудожском районах и Питкярантском, Сортавальском, Суоярвском округах сбор черники должен начаться с 22 июля, брусники - с 19 августа, клюквы - с 14 сентября.

В Беломорском и Сегежском округах, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском районах и Костомукше сбор ягод начнется позже: черники - с 29 июля, брусники - с 26 августа, клюквы - с 14 сентября.

Отмечается, что сбор ягод должен производиться способами, которые не наносят вред растениям. Нельзя обрывать или обрезать ветви, а также вырывать растения с корнем. Нарушителям правил, а также сроков сбора грозит штраф. // Фото «Петрозаводск говорит»