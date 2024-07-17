Прокурор настаивал на конфискации сломанного телефона

15 июля в Верховном суде Республики Карелии были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор судьи Петрозаводского городского суда Романа Парамонова, который за пять репостов на страничке «ВКонтакт» признал Рубена Погосяна виновным. Погосяну было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Действия осужденного были квалифицированы по статье 207.3 ч.2 п.д. (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти).

Погосян не признал себя виновным. Сторона защиты настаивала на его оправдании или возвращении дела на новое рассмотрение.

Участвующий в деле прокурор считает, что вина Погосяна полностью доказана. Он просил изменить приговор в части конфискации телефона, принадлежащего осужденному. Согласно приговору петрозаводского суда, мобильный телефон был возвращен Рубену Погосяну. Осужденный заметил, что судьба его телефона ему безразлична, так как он сломан и не подлежит ремонту. Он считает, что его конфискация может нанести ущерб бюджету России, за счет которого устройство придется утилизировать. Подробности процесса читайте здесь.