Верховный суд РК изменил приговор по делу о политической ненависти

Текст, фото: Антонина Кябелева

15 июля в Верховном суде Республики Карелии были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор судьи Петрозаводского городского суда Романа Парамонова, который за пять репостов на страничке в соцсети признал Рубена Погосяна виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Действия Погосяна были квалифицированы по статье 207.3 ч.2 п.д. (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти).

Осужденный не признал себя виновным, настаивая, что ему так и не объяснили, что такое политическая ненависть, и где в российском законодательстве дано определение этому понятию. Сторона защиты настаивала на оправдании Погосяна или возвращении дела на новое рассмотрение.

Участвующий в деле прокурор считает, что вина Погосяна доказана. Он просил изменить приговор в части конфискации телефона, принадлежащего осужденному. Согласно приговору петрозаводского суда, мобильный телефон был возвращен Рубену Погосяну. Осужденный заметил, что судьба его телефона ему безразлична, так как он сломан и не подлежит ремонту. Он считает, что его конфискация может нанести ущерб бюджету России, за счет которого устройство придется утилизировать.

Роберт Погосян не согласен с тем, что распространял заведомо ложную информацию. Судя по приговору, заметил осужденный, заведомо правдивая информация является той, которую распространяет Минобороны России. Он сообщил, что, обладая критическим мышлением, верит не всем утверждениям Минобороны России. В частности, о создании на территории Украины генетического оружия для поражения россиян.

«Для меня как человека с высшим биологическим образованием это является антинаучным, противоречащим всей сумме знаний человечества, средневековым бредом для малограмотных людей, глубоко не вникающих в проблему»,

- сказал Погосян по поводу информации о создании генетического оружия, направленного избирательно против определенной национальности.

Он сообщил, что вообще не испытывает чувства ненависти, а понятие «политическая ненависть» он считает смысловой нелепицей, так как ненависть всегда направлена против кого-то или чего-то.

«Меня преследуют за неравнодушие»,

- считает он.

Он сказал, что делал репосты под воздействием сильных эмоций.

«Наделяя Министерство обороны правом устанавливать факты, на основании которых выносятся приговоры судов, мы имеем дело фактически с введением военной цензуры», - сказал адвокат Роман Масалев. Он настаивает, что установка обстоятельств, которые необходимо доказать, это прерогатива суда.

«Я остаюсь при своем мнении, что уголовные дела, как данное уголовное дело, рано или поздно будут обсуждаться на лекциях в юридических вузах как постыдная страница в истории отечественного уголовного права»,

- заметил Масалев.

По его словам, у петрозаводского суда была историческая возможность вынести первый в России оправдательный приговор по такому уголовному делу. Адвокат призвал коллегию по уголовным делам Верховного суда Карелии оправдать Погосяна.

Когда, вынося определение суда, председатель судебной коллегии Сергей Бочаров сказал, что приговор в отношении Погосяна следует «изменить», в зале на секунду повисла такая тишина, что, казалось, она была физически осязаема. Но очень быстро стало ясно, что ничего необычного не произошло. Судебная коллегия удовлетворила апелляционную жалобу прокуратуры о конфискации телефона осужденного. В остальной части приговор остался без изменений.

Остается добавить, что Рубен Погосян в прошлом отбывал наказание в петрозаводской исправительной колонии № 9 и был одним из тех, кто сообщил о пытках в колонии. Впоследствии бывший начальник ИК-9 Иван Савельев был осужден на 7 лет с отбываем наказания в колонии общего режима.