Студенты ПетрГУ разработали два экскурсионных маршрута по городу

Студенты факультета туризма ПетрГУ разработали два экскурсионных маршрута для местных жителей и туристов Петрозаводска. Об этом сообщила мэр города Инна Колыхматова на своей странице в социальных сетях.

Один из маршрутов носит название «Онежская набережная на кончиках пальцев». Он предназначен для незрячих и слабовидящих людей. Продолжительность маршрута составляет полтора часа, и он включает семь остановок у ключевых достопримечательностей. Маршрут уже протестировали основатели Центра социально-трудовой реабилитации «Гармония» Олег Черепанов и Наталья Крицкая, а также руководитель туристической компании «Доступный север» Вера Мешко.

После пробной экскурсии специалисты решили внести незначительные корректировки в маршрут, чтобы он полностью соответствовал потребностям людей с ограниченными возможностями.

Второй маршрут — велосипедный, названный «Зеленая тропа вдоль Лососинки», рассчитан на 50 минут и включает семь остановок.

Оба маршрута были разработаны в рамках всероссийского социального проекта госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», в котором участвовала Администрация. Они уже доступны на Яндекс.Картах. // фото: «Петрозаводск говорит»