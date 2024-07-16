Пожарный водоем появился в карельском селе

Новый пожарный водоём в посёлке Бабгуба полностью готов к эксплуатации. Это значительное событие для повышения уровня пожарной безопасности населённого пункта, отметили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и защите населения.

- В соответствии с техническими регламентами пожарной безопасности, территории населённых пунктов обязаны быть оснащены наружными противопожарными водопроводами, которые обеспечивают необходимый объём воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. К таким объектам также относятся водные ресурсы, предназначенные для целей пожаротушения,

- объяснили специалисты.

Новый водоем позволит быстро и эффективно бороться с пожарами в случае возникновения такой необходимости. Безусловно, наличие таких объектов значительно укрепляет пожарную безопасность поселка. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН