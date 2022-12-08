08 декабря 2022, 07:27
Двое повернули, где не следовало - один успел, другому не сошло с рук
Вечерняя авария на пересечении Правды-Варламова в Петрозаводске попала на видео
Вечером 7 декабря на перекрестке улиц Правды и Варламова в столице Карелии столкнулись двое. Случившееся запечатлела камера наблюдения CityLink и регистратор очевидца. На аварию обратил внимание Dtpptz.ru.
Судя по кадрам, несколько машин поворачивали налево на перекрестке, где установлен предписывающий знак – стрелка направо в голубом кружочке, показывающая направление движения.
Одному водителю удалось проскочить, а для водителя красного автомобиля маневр завершился ДТП. В это время вниз по Правды двигался другой автомобилист. Машина снесла переднюю часть поворачивавшего авто и откатилась в противоположную сторону. // фото