Двое мужчин госпитализированы после ДТП на переезде

В аварии на железнодорожном переезде в Олонецком районе пострадали двое мужчин. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2106 (1999 и 1995 годов рождения) госпитализированы, сообщает ИА «Республика» со ссылкой на ГИБДД.

Напомним, инцидент произошел 28 мая в 16:30 на перегоне Ильинская-Олонец. Отечественный автомобиль выехал на переезд и столкнулся с локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло.

На график движения поездов инцидент не повлиял, отмечали в ОЖД. Фото: pixabay.com/AKuptsova