29 мая 2022, 13:09
Автомобиль столкнулся с локомотивом в Карелии
Нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения стало причинной ДТП на железнодорожном переезде
В субботу, 28 мая, в Олонецком районе произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.
Инцидент случился в 16:30 на перегоне Ильинская-Олонец. Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. На место была вызвана скорая помощь.
На график движения поездов инцидент не повлиял. Фото: pixabay.com/glompie