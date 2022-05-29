Автомобиль столкнулся с локомотивом в Карелии

В субботу, 28 мая, в Олонецком районе произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Инцидент случился в 16:30 на перегоне Ильинская-Олонец. Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. На место была вызвана скорая помощь.

На график движения поездов инцидент не повлиял. Фото: pixabay.com/glompie