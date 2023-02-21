Двое детей провалились под лед и утонули на юге России

В Ростове-на-Дону двое детей провалились под лед и утонули. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла вечером 20 февраля. По данным МЧС, на реке Мертвый Донец сторож лодочной станции увидел, как под лед провалились дети. Ночью водолазы подняли со дна тела 12-летней девочки и 10-летнего мальчика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Назначены необходимые экспертизы. // Фото: unsplash.com