В России сократили глубину продажи билетов на ряд поездов

Федеральная пассажирская компания временно изменила правила продажи билетов из-за масштабного ремонта, который будет проводиться в Центральном транспортном узле. Об этом сообщается на сайте ФПК.

Так, приобрести билеты на некоторые поезда, отправляющиеся с 17 мая, можно будет за 45 суток, а не за 90 суток, как было раньше. В список входят и составы, курсирующие через территорию Карелии. Речь идет о поездах Мурманск-Москва, Москва-Мурманск, Мурманск-Анапа и Анапа-Мурманск. Также ограничения коснутся поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в южном направлении.

«В связи с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле с 17 мая 2023 года сокращается глубина продажи билетов до 45 суток с начальных станций», - говорится в публикации. // Фото: freepik.com