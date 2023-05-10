Движение транспорта ограничат в Октябрьском районе Петрозаводска

Движение транспорта ограничат со следующей среды, 17 мая, на участке Московской улицы от Советской до проезда Суворова. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Это связано с началом строительства водопровода, которое начнут компании «УРС КСМ» и «ПКС-Водоканал». Информационные щиты со схемами объезда поставят в местах осуществления работ.

На втором этапе строительства перекрывать автомагистраль не станут. Водопровод будут прокладывать вдоль тротуара Московской улицы от проезда Суворова до Октябрьского проспекта.

- По окончании земляных работ подрядчик в полном объеме восстановит нарушенное благоустройство,

- заверили в администрации города.

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться установленными знаками, а также положениями ПДД. // фото: администрация Петрозаводска