Движение транспорта ограничат через переезд в Карелии

В Сегеже пройдут ремонтные работы на железнодорожном переезде, расположенном на объездной дороге. Об этом информирует пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Работы пройдут с 21 по 24 января. В связи с их проведением в период с 9 до 17 часов будут вводиться ограничения движения. Транспорт будет двигаться реверсивно по одной полосе.

Железнодорожники обещают организовать оперативный проезд для автомобилей экстренных служб. // Фото «Петрозаводск говорит»