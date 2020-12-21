Движение по трассе «Кола» полностью блокировано у Лодейного Поля

Три большегрузных автомобиля попали в аварию на федеральной трассе «Кола» Р-21 у города Лодейное Поле, сообщает канал 47news.

ДТП произошло сегодня около 18 часов. На мосту через Свирь столкнулись грузовики Iveco, Mercedes и КамАЗ. По предварительным данным, один человек пострадал.

Движение полностью перекрыто. Разбитые автомашины будет эвакуировать спецтехника. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Информацию подтвердила госавтоинспекция Карелии.

Движение по проезжей части полностью перекрыто. Заранее планируйте свой маршрут!,

– говорится в сообщении ГИБДД Карелии.

Фото с сайта 47news.ru