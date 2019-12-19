Движение по одной из улиц на Перевалке временно закроют

С 20 по 31 декабря изменится схема движения транспорта на Перевалке в Петрозаводске.

По сообщению городской администрации, временно будет перекрыт участок от пересечения Лежневой и Гражданской улиц до строящегося жилого дома на Гражданской улице.

Специалисты проведут работы по прокладке теплотрассы. Власти просят горожан и гостей карельской столицы быть предельно внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.