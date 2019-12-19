19 декабря 2019, 12:29
Общество

Движение по одной из улиц на Перевалке временно закроют

Ограничения вводятся в связи с прокладкой теплотрассы на Гражданской улице

С 20 по 31 декабря изменится схема движения транспорта на Перевалке в Петрозаводске.

По сообщению городской администрации, временно будет перекрыт участок от пересечения Лежневой и Гражданской улиц до строящегося жилого дома на Гражданской улице.

Специалисты проведут работы по прокладке теплотрассы. Власти просят горожан и гостей карельской столицы быть предельно внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда. 

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Метки: 
Перевалка
теплотрасса
ограничение движения
новости петрозаводска