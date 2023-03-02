Движение по мосту через Деревянку закроют на несколько часов

Движение через реку Деревянка в Прионежском районе временно ограничат накануне 8 Марта.

В руководстве трассы «Кола» предупредили, что 7 марта будет выполняться монтаж пролетного строения. В связи с этим в этот день с 10:00 до 12:00 будет перекрываться движение на участке дороги А-215 Лодейное Поле–Вытегра–Прокшино–Плесецк–Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску - от примыкания подъезда к базе отдыха Уя до моста. Также будет ограничено движение и по самой переправе.

Автомобилистов просят заранее спланировать свои утренние поездки 7 марта. // фото yandex.ru/maps