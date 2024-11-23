23 ноября 2024, 14:42
Движение на «Коле» восстановлено после серьезного ДТП
В столкновении внедорожника и грузовика в Олонецком районе пострадал один из водителей
В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали аварию, которая произошла сегодня в Олонецком районе на трассе «Кола».
По данным ведомства, в полдень недалеко от Олонца столкнулись фура «Скания» и внедорожник «Мерседес». В ДТП травмирован водитель автомобиля «Мерседес».
На некоторое время движение на федеральной магистрали было затруднено. К 14:30 движение полностью восстановлено. // Фото ГАИ