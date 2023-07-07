07 июля 2023, 14:40
Дверь и перила украли из многоквартирного дома на севере Карелии
Жители карельского поселка просят злоумышленников вернуть имущество
Неизвестные злоумышленники украли из дома № 19 на Гвардейской улице в поселке Лоухи общее имущество. Сельчане пишут об этом в группе «Подслушано в Лоухи» ВКонтакте.
- «Добрые люди», разбирающие дом на Гвардейской 19, прошу вернуть общедомовое имущество,
– взывает к совести воров автор поста в паблике.
Он пишет, что унесли два газовых ящика, перила деревянной лестницы и входную металлическую дверь.
Напомним, ранее в Сегеже неизвестные украли две бочки с водой с кладбища. // фото: «Подслушано в Лоухи» / ВКонтакте