Дверь и перила украли из многоквартирного дома на севере Карелии

Неизвестные злоумышленники украли из дома № 19 на Гвардейской улице в поселке Лоухи общее имущество. Сельчане пишут об этом в группе «Подслушано в Лоухи» ВКонтакте.

- «Добрые люди», разбирающие дом на Гвардейской 19, прошу вернуть общедомовое имущество,

– взывает к совести воров автор поста в паблике.

Он пишет, что унесли два газовых ящика, перила деревянной лестницы и входную металлическую дверь.

Напомним, ранее в Сегеже неизвестные украли две бочки с водой с кладбища. // фото: «Подслушано в Лоухи» / ВКонтакте