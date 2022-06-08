Две новые площадки ГТО установят в этом году в Карелии

Две новые площадки ГТО появятся в населенных пунктах на севере Карелии. Их установят в Рабочеостровске в Кемском районе и Ругозере в Муезерском районе в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

Местные жители смогут тренироваться на них с осени. На площадках также будут проводить подготовку и тестирование по нормативам комплекса «Готов к труду и обороне».

Всего с 2019 по 2021 год в Карелии установили двенадцать площадок ГТО. (фото vk.com)