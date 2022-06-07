В спортшколу олимпийского резерва привезли новый инвентарь

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва №1 в Петрозаводске будут заниматься с новым инвентарем и экипировкой. Их закупили и продолжают закупать в рамках профильного нацпроекта, сообщили в Минспорта Карелии.

Школа подготовила множество победителей Кубков и Чемпионатов мира, Европы и России. Она воспитала 148 мастеров спорта, трое из них заслуженные мастера спорта, а четверо - мастера спорта международного класса.

В школе занимаются художественной и спортивной гимнастикой, фитнес – и спортивной аэробикой больше 800 ребят.

Новое оборудование, которое закупили по нацпроекту, отвечает международным стандартам. Это гимнастические маты, мячи, ленты и скакалки.

Скоро поставят новое гимнастическое бревно и закупят поролоновые кубики для страховочных ям. // Фото: Минспорта Карелии