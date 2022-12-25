Две иномарки и фургон столкнулись в Петрозаводске

Днем 25 декабря в Петрозаводске не поделили дорогу три автомобиля. Столкнулись Mercedes-Benz, Range Rover Evoque и фургон, передает dtpptz.ru.

Авария случилась в 12:23 около дома № 22 на набережной Варкауса. Машины двигались в сторону центра и врезались друг в друга у нерегулируемого пешеходного перехода.

Range Rover и фургон остановились, чтобы пропустить пешеходов. Но следом ехал Mercedes, который не притормозил. Произошедшее зафиксировала видеокамера компании «Ситилинк». // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»