25 декабря 2022, 17:44
Две иномарки и фургон столкнулись в Петрозаводске
На набережной Варкауса в воскресенье произошло ДТП
Днем 25 декабря в Петрозаводске не поделили дорогу три автомобиля. Столкнулись Mercedes-Benz, Range Rover Evoque и фургон, передает dtpptz.ru.
Авария случилась в 12:23 около дома № 22 на набережной Варкауса. Машины двигались в сторону центра и врезались друг в друга у нерегулируемого пешеходного перехода.
Range Rover и фургон остановились, чтобы пропустить пешеходов. Но следом ехал Mercedes, который не притормозил. Произошедшее зафиксировала видеокамера компании «Ситилинк». // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»