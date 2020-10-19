Двадцать видеоклипов о народных коллективах снимут в Карелии

В республике стартовал проект «Карелия музыкальная». В Карелии снимут 20 клипов с ведущими творческими коллективами из одиннадцати районов республики, а также запишут 50 композиций в студии. Ролики будут выходить в понедельник и четверг.

Первым клипом стала видеозапись о старейшем коллективе республики – Пудожском народном хоре. Коллектив исполнил две песни на пудожском диалекте – «Кумушки-подружки» и «Хороша, весёла моя». На исполнителях костюмы, стилизованные под пудожские, и обувь – кадрильки.

Следующая видеозапись будет про сортавальский коллектив «Русская песня».



Проект призван сохранить уникальную музыкально-песенную и танцевальную культуру народов республики. Съемки проходят на территории исполнителей с использованием национальных костюмов. (фото на главной принтскрин видеозаписи)