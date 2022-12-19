Два «золота» завоевали самбисты из Карелии на чемпионате Северо-Запада

В Вологде завершились крупные соревнования по самбо. Спортсмены бились за награды на чемпионате и первенстве.

На чемпионате отличились шестеро карельских самбистов. Две золотые награды чемпионата у Армана Багдасаряна (вес до 79 кг) и Роберта Моисеенко (вес до 64 кг). Виктория Яковлева стала второй, завоевав серебряную медаль в весе до 59 кг.

На первенстве бронзовые медали у Ростислава Нечаева, Вячеслава Кораблева, а серебряная награда у Ибрагима Хаматханова.

Тренируют спортсменов Роман Шегельман и Артуш Асрян. // фото паблик «Спорт-норма жизни Карелия»