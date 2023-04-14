Два водителя разбились на смерть на трассе «Кола»

Днем 14 апреля авария со смертельным исходом произошла на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области.

У деревни Дусьево в Кировском районе в лобовую столкнулись автомобили «Шкода» и «Киа», сообщает портал 47news. По предварительной информации, в результате ДТП погибли водители – мужчины 74 и 65 лет. Еще два пассажира получили травмы, их госпитализировали.

В месте ДТП образовалась пробка. Организовано реверсивное движение. Обстоятельства трагедии устанавливают. // фото ФКУ Упрдор «Северо-Запад»/ 47news