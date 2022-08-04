Два уголовных дела возбуждено за попытки дачи взяток таможенникам

Сотрудникам двух таможенных постов Северо-Запада России - Кингисеппского и Выборгского – пересекавшие границу граждане предлагали взятки за провоз незадекларированных автозапчастей. Таможенники от денег отказались, а взяткодатели попали под уголовную статью.

Как рассказали в пресс-службе Таможенного управления по Северо-Западу, первое правонарушение произошло на посту Ивангород. У прибывшего из Эстонии мужчины при проведении контроля обнаружили незадекларированные автозапчасти различных наименований. Чтобы беспрепятственно пересечь границу с грузом, он предложил инспектору пять тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел на таможенном посту Светогорск. В этом случае водитель грузовика предложил 50 евро (чуть более трех тысяч рублей) за возможность нелегально ввезти в Россию из Финляндии товарную партию незадекларированных масляных фильтров для легкового автомобиля.

Таможенники отказались от взятки и сообщили о случившемся в отдел по противодействию коррупции. Денежные средства были изъяты, а в отношении взяткодателей возбудили уголовные дела по статье 291.2 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание до одного года лишения свободы. Фото: мвд.рф.