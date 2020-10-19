Два города Карелии вошли в топ-5 направлений для отдыха в ноябре

Петрозаводск и Лахденпохья попали в пятерку самых популярных направлений для путешествий по России с детьми в ноябре. Такой вывод сделал сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Туристы с детьми бронируют отдых в ноябре на период от 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 1,9 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Санкт-Петербурге, дороже - в Лахденпохье.

В рейтинге популярности Петрозаводск занял второе место сразу за Санкт-Петербургом. Лахденпохья - на пятой позиции. Между карельскими городами расположились Москва и Екатеринбург. Фото muz4in.net