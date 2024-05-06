Два человека госпитализированы после аварии под Петрозаводском

В Госавтоинспекции Карелии раскрыли подробности аварии, произошедшей утром 4 мая в Прионежском районе.

По данным ведомства, в 7:30 около деревни Шуйская Чупа водитель автомобиля Opel Zafira не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, после чего перевернулась.

В результате аварии 45-летний водитель и 46-летняя женщина - пассажир получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. // Фото ГИБДД Карелии