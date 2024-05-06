Мужчина поссорился с соседом и заживо сжег его

Жестокое убийство произошло в Новой Москве 5 мая. Один сосед из личной неприязни заживо сжег другого, сообщили в столичной прокуратуре.

Трагедия разыгралась в подъезде многоэтажки в поселении Внуковское. Двое мужчин ссорились на 20-м этаже, потом 41-летний злоумышленник поджег оппонента.

Тот вспыхнул и сгорел, получив несовместимые с жизнью ожоги. Убийцу нашли и задержали, возбуждено уголовное дело.

На месте следователи изъяли емкость, в ней предположительно была горючая жидкость, рассказали в московском главке СКР. // фото: прокуратура Москвы