Мужчина в Петрозаводске разгромил прилавок с алкоголем

Сотрудникам одного из сетевых магазинов в Петрозаводске потребовалась помощь силовиков. Посетитель разбуянился и причинил серьезный ущерб, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел в выходные в торговой точке на Первомайском проспекте.

Там 29-летний мужчина сбросил с прилавка и разбил бутылки с алкоголем. Общая сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей. Дебошира задержали и препроводили в полицию. // фото: Росгвардия