Автомобиль улетел в кювет на трассе под Петрозаводском

Утром 4 мая на трассе под Петрозаводском произошла авария. Последствия опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Видеорегистратор очевидца запечатлел работающих на месте ЧП пожарных и медиков скорой помощи.

Он уточнил, что ДТП случилось в субботу в Шуйской Чупе. Судя по записи, это было около 08:30, о пострадавших или погибших не сообщается. В комментариях написали, что в этом месте «трамплины» по всей дороге. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте