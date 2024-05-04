Костомукшанка не дозвонилась до знакомой и отдала деньги мошеннику

Жительница Костомукши перевела приятельнице 29 тысяч рублей по ее просьбе, а потом выяснила, что общалась с мошенниками. Они взломали аккаунт женщины, сообщили в МВД Карелии.

Знакомая написала 43-летней горожанке в мессенджере и попросила одолжить денег. Она указала номер банковской карты, куда надо было перечислить деньги.

Костомукшанка попыталась дозвониться до приятельницы, однако та не ответила. Тогда женщина просто перевела необходимую сумму.

Потом выяснилось, что ее знакомая была за городом без связи. Денег она ни у кого не просила, а ее аккаунт взломали. // фото: freepik.com