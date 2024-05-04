11-летняя школьница на перемене лишилась части пальца

Из школы в Петербурге госпитализировали 11-летнюю девочку, которая пострадала на перемене. Она потеряла часть пальца, пишет «Фонтанка».

Несчастье случилось 3 мая в одной из школ Фрунзенского района Северной столицы. Девочка играла и прищемила дверью руку.

Фалангу пальца на левой руке оторвало, так девочка попала в клинику Педиатрического университета.

Врачи считают ее состояние средней степени тяжести и провели операцию. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители. // фото: unsplash.com