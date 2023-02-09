Два автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в Петрозаводске

В среду в 8:55 в Петрозаводске на проспекте Ленина случилось ДТП. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как один из участников аварии пытался развернуться, второй ехал прямо вниз по проспекту. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink