09 февраля 2023, 07:19
Два автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла инцидент на центральной улице карельской столицы
В среду в 8:55 в Петрозаводске на проспекте Ленина случилось ДТП. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как один из участников аварии пытался развернуться, второй ехал прямо вниз по проспекту. Произошло столкновение.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink