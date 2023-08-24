Два автомобиля столкнулись на опасном перекрестке в Петрозаводске

Днем 23 августа в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении улицы Сулажгорской и Ветеринарного переулка. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru. Ролик опубликован в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, двигавшуюся по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru