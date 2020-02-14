Два автомобиля столкнулись на дороге «Петрозаводск – Суоярви»

Авария с участием двух автомобилей произошла в Пряжинском районе 13 февраля.

В 16:48 отряда спасателей выезжал на место ДТП на 40 км дороги «Петрозаводск – Суоярви». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Карелии. В ликвидации дорожного происшествия участвовали шесть человек.

В министерстве напомнили телефоны на случай ЧС: «01» (с сотовых телефонов – 101,112), телефон доверия (88142) 79-99-99.

