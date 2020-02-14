14 февраля 2020, 07:47
Два автомобиля столкнулись на дороге «Петрозаводск – Суоярви»
В ликвидации дорожного происшествия 13 февраля участвовали шесть спасателей
Авария с участием двух автомобилей произошла в Пряжинском районе 13 февраля.
В 16:48 отряда спасателей выезжал на место ДТП на 40 км дороги «Петрозаводск – Суоярви». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Карелии. В ликвидации дорожного происшествия участвовали шесть человек.
В министерстве напомнили телефоны на случай ЧС: «01» (с сотовых телефонов – 101,112), телефон доверия (88142) 79-99-99.