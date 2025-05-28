Дождь и до 28 тепла обещают в Карелии

В четверг 29 мая в Петрозаводске облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +20, +22, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. На большей части республики ожидается кратковременный дождь, местами сильный. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +15, +20, местами потеплеет до +28.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +19;

В Кондопоге ночью +13, днем +23;

В Медвежьегорске ночью +12, днем +21;

В Олонце ночью +12, днем +24;

В Пудоже ночью +15, днем +27;

В Сегеже ночью +13, днем +19;

В Сортавале ночью +10, днем +16;

В Суоярви ночью +13, днем +20. © «Петрозаводск говорит»