Дождь и до 28 тепла обещают в Карелии
В четверг 29 мая в Петрозаводске облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +20, +22, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии облачно с прояснениями. На большей части республики ожидается кратковременный дождь, местами сильный. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +15, +20, местами потеплеет до +28.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +19;
В Кондопоге ночью +13, днем +23;
В Медвежьегорске ночью +12, днем +21;
В Олонце ночью +12, днем +24;
В Пудоже ночью +15, днем +27;
В Сегеже ночью +13, днем +19;
В Сортавале ночью +10, днем +16;
В Суоярви ночью +13, днем +20. © «Петрозаводск говорит»